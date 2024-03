Outokumpu prüft Wegzug der Verwaltung CDU: Stadt sieht beim Abwandern von Arbeitsplätzen zu

Der Stahlkonzern Outokumpu will den gemieteten Verwaltungssitz in Krefeld an der Oberschlesienstraße im kommenden Jahr aufgeben und sucht für seine 140 Verwaltungsmitarbeiter neue Büroräume (wir berichteten). Dabei ist das Industrieunternehmen nicht auf den Standort Krefeld fixiert. Es komme zum Beispiel auch Düsseldorf in Frage, berichtete Arbeitsdirektor Henrik Lehnhardt im Gespräch mit unserer Redaktion. An den im Gebäude der Thelen-Gruppe dann frei werdenden Flächen in der dritten und vierten Etage ist die Stadt Krefeld interessiert. Sie hat bereits jetzt dort Teile der Stadtverwaltung untergebracht.