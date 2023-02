„Gewissensfrage“ in Krefeld CDU-Ratsfrau stellt sich gegen ihre Fraktion beim Surfpark

Krefeld · Die CDU-Ratsfrau Angelika Brünsing stellt sichgegen ihre Fraktion und kündigt an, im Rat nicht mehr für das Bauprojekt am Elfrather See zu stimmen. Sie hat in einem bei Facebook veröffentlichten Video eine Meinung bekräftigt, die sie bereits vor einem Jahr geäußert hatte.

05.02.2023, 14:36 Uhr

Verliert eine CDU-Stimme im Rat: der geplante Surfpark am Elfrather See. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Grafik: Stadt Krefeld, Global Shots

„Ich fühle mich unglaublich bestärkt in dem, was ich damals zum Surfpark gesagt habe, nämlich dass es überhaupt nicht zeitgemäß ist und dass es aus Klimaverantwortung überhaupt kein Ja dafür geben darf“, erklärte sie. Die CDU-Fraktion ist bislang bereit, den Surfpark unter bestimmten Bedingungen zu befürworten. CDU-Ratsfrau Angelika Brünsing. Foto: CDU Krefeld Das neue Video wurde wie das Video vor einem Jahr am Elfrather See aufgenommen. Auf RP-Nachfrage, ob das bedeute, dass sie im Rat gegen den Surfpark stimme, antwortete sie: „Ich werde jedenfalls nicht nochmal dafür stimmen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.“ Sie wird sich also mindestens der Stimme enthalten. Auch ohne Brünsing hat der Surfpark im Rat noch eine Mehrheit aus SPD, CDU und FDP.

