Politik in Krefeld : Verwaltung soll sagen, was Werbetafel-Debakel kostet

Verwaltung soll sagen, was Werbetafel-Debakel kostet

Politik in Krefeld

Um die Werbetafel in Oppum hat es viel Streit gegeben. Die CDU will nun wissen, wann die Weisung der Bezirksregierung befolgt wird, die Tafel abzubauen. Foto: Lammertz, Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

(cpu) Die CDU-Fraktion in der Bezirskvertretung Oppum/Linn fordert die Verwaltung in einem Antrag für die kommende Sitzung der Bezirksvertretung auf, offenzulegen, welche Kosten durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf entstanden sind, dass die umstrittene Werbetafel an der Kreuzung Untergath/Hauptstraße abgebaut werden muss. Wie berichtet, wollte die Stadt Krefeld mit der Klage erreichen, dass die Werbetafel der Firma Ströer stehen bleiben darf – trotz unrechtmäßig erteilter Baugenehmigung seitens der Krefelder Verwaltung. Das Gericht hatte die Klage abgewiesen. Außerdem soll die Stadt laut des Antrags mitteilen, wann der Rückbau der Tafel erfolgen wird.