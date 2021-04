Mit dem Rad quer durch Krefeld : CDU fordert klares Bekenntnis der Verwaltung zur Promenade als „Freizeitachse“

Der Teilabschnitt der Radpromenade zwischen Oppum und Linn wird im Mai freigegeben. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die CDU will das Mitbestimmungsrecht für die Bezirksvertretungen in Sachen Promenade durchsetzen – auch, damit Straßenbahnübergänge in Oppum offen bleiben.

Der planungspolitische Sprecher der CDU, Peter Vermeulen, hat mit einer missverständlichen Erklärung zu Krefelder Promenade für Verwirrung gesorgt. Am Dienstag hatte er in einer Pressemitteilung geschrieben, die CDU werde einen Änderungsantrag einbringen: „Wir wollen, dass die noch nicht fertig gestellten Teilabschnitte mit den Anforderungen an einen Radschnellweg geplant und umgesetzt werden.“ Am Mittwoch dann die Klarstellung: Die CDU fordert demnach nach nicht den Umbau der Promenade zum Radschnellweg, sondern fordert die Verwaltung auf, sich klar dazu zu bekennen, dass die Promenade eine Freizeitachse ist und bleibt. Ein entsprechender Antrag wurde von der CDU auch für die Sitzung des Planungsausschusses formuliert.

Das ist für die CDU deshalb wichtig, weil sich dadurch ein Entscheidungsrecht der Bezirksvertretungen für die jeweiligen Bauabschnitte ableiten lasse. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die Bezirksvertretungen die Pläne für die Promenade nur zur Kenntnis nehmen, aber nicht mit entscheiden können. Das geht aus den aus den Vorlagen für Ausschuss und Bezirksvertretungen hervor. Die CDU will durchsetzen, dass die Bezirksvertretungen mehr Mitspracherecht bekommen.

Des weiteren fordert die CDU in ihrem Antrag, dass noch einmal genau darauf geschaut wird, ob die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt worden sind: „Für die fertig gestellten Teilabschnitte werden gleichberechtigte Lösungen realisiert.“ Hintergrund: Bei dieser Forderung geht es um die Situation in Oppum. Befürchtet wird, dass die Verwaltung durch die Hintertür und ohne, dass die Bezirksvertretung mit entscheiden darf, die Straßenbahnübergänge Glindholzstraße und Maybachstraße dicht und die Straßen zu Sackgassen macht, so dass Radler auf der Promenade ungehindert passieren können. Dieses Vorhaben war, wie berichtet, im ersten Anlauf am Widerstand der Bezirksvertretung gescheitert, ist aber dem Vernehmen nach noch nicht endgültig vom Tisch.

Der Krefelder Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) setzt sich hingegen für die Schließung ein: Die Maybachstraße habe keine Durchgangsfunktion und solle daher jeweils an der Promenade enden. Und die Glindholzstraße habe nur eine untergeordnete Durchgangsfunktion.

Kritisch sieht die CDU den Verlauf der Promenade über die Schmiedestraße zwischen den Gebäuden der Gesamtschule Oppum. Die CDU will, dass die Trasse entlang der Straßenbahngleise zur Kuhleshütte geführt und von dort eine Verbindung zum Großmarkt gebaut wird.