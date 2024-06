Debatte um 45-Millionen-Projekt am Elfrather See CDU lehnt Vorverträge zum Surfpark ab – was Entwickler Elakari dazu sagt

Die CDU wird in der Ratssitzung am Donnerstag den Vertragsentwürfen für den Surfpark nicht zustimmen. Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Britta Oellers MdL erklärt in diesen Minuten wörtlich: „Die CDU kann den vorgelegten Vertragsentwürfen nicht zustimmen. Die Verträge enthalten zu viele Risiken für die Stadt Krefeld und somit für den Steuerzahler.“ Bei Surfpark-Gegnern herrscht Genugtuung, bei Surfpark-Befürwortern wie dem planungspolitischen Sprecher der SPD im Rat, Jürgen Hengst, Enttäuschung, ja Bitterkeit: Er hält die Einwände gegen das Vertragswerk für „dummes Zeug und politisch nicht vertretbar“. Er sei froh, unter solchen Debatten-Bedingungen in einem Jahr nicht mehr für den Rat anzutreten. „Ich bin enttäuscht, dass über ein solches Invest in dieser oberflächlichen Form diskutiert wird. Das ist unwürdig“. Man könne den Surfpark aus ökologischen Gründen ablehnen, aber nicht aus wirtschaftlichen, „da fehlen mir die Worte“. Ein Sprecher von Surfpark-Entwickler Elakari bekräftigte das Angebot, weiterzuverhandeln.