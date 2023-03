Kritik an Krefelder Verwaltung CDU rügt Oberbürgermeister für Fehlen von Stadtplanern

„Als Christdemokraten sehen wir uns wieder einmal in unseren Forderungen bestätigt. Krefeld hat zu wenig Stadt- und Verkehrsplaner. Bereits in der Vergangenheit haben wir mehr Stellen für Stadtplaner gefordert, so beispielsweise in unserem Haushaltsantrag 2022. Dass Krefeld ein Umsetzungsproblem hat, hat unser Fraktionsvorsitzender Philibert Reuters zuletzt in seiner Rede zum Haushalt erklärt“, betonte Manfred Läckes, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Bauen und Planen der CDU-Ratsfraktion.