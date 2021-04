Aus der Krefelder Politik : CDU nennt Verwaltung eine Bremse im Breitbandausbau

Krefeld Christdemokraten kritisieren das Fehlen einer „koordinierten Strategie“ zum Bau neuer Glasfaserleitungen. Für den kommenden Wirtschaftsausschuss wird das Thema auf der Tagesordnung stehen.

Die Deutsche Glasfaser und die Telekom investieren in ein Glasfasernetz im Krefelder Stadtgebiet. Das hatten beide Unternehmen jüngst angekündigt. Der CDU geht das nicht schnell genug. Ihre Kritik am Tempo richtet sich an die Krefelder Stadtverwaltung. Sie stehe beim Breitbandausbau weiter auf der Bremse, sagte Gero Hattstein, CDU-Sprecher im Wirtschaftsausschuss.