Krefeld: Nutzung des Gebäudes am Neumarkt CDU ist offen für Kaufhof-Nutzung als VHS – und für einen Ankauf des Gebäudes

Die CDU-Fraktion im Rat zeigt sich offen für den Vorschlag, die VHS im leeren Kaufhofgebäude unterzubringen. Diese Option sei „nachvollziehbar“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Britta Oellers vor der Presse – nachvollziehbar, weil es auch für die CDU ein wichtiges Ziel sei, Menschen in die Innenstadt zu bekommen, hat doch die VHS täglich zwischen 500 und 800 Besucher. Allerdings haben die Christdemokraten massive Bedenken, dass wieder etwas angemietet werden soll. Oellers fordert daher, die Option „Teilkauf oder Kauf“ nicht aus den Augen zu verlieren. Wie berichtet, sucht der jetzige Eigentümer einen Käufer. Ratsherr Timo Kühn, zugleich CDU-Oberbürgermeisterkandidat seiner Partei, ergänzte: „Wenn man sieht, was die Stadt alles angemietet hat, dann muss man sagen: So kann es nicht weitergehen. Wir bluten sonst konsumptiv aus.“