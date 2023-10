Keine rechtliche Notwendigkeit CDU in Fischeln lehnt Reduzierung auf fünf Stadtbezirke ab

Die CDU-Fraktion in der BV Fischeln lehnt die geplante Reduzierung der Stadtbezirke von neun auf fünf ab. „Das hat auch für uns in Fischeln ernste Konsequenzen. Wir fürchten einen Verlust von Bürgernähe. Dadurch droht auch ein Bindungsverlust der Bürgerschaft an ,ihre‘ Bezirke. Schwerpunkt-Themen für Fischeln, Königshof und Stahldorf können durch einen größeren Stadtbezirk an Bedeutung verlieren und unter Umständen nicht mehr so intensiv behandelt werden wie bisher. Auch für die Bezirksvertreter wird es durch die Giga-Bezirke nicht einfacher, Probleme der Bürger aufzugreifen“, erklärt Frank Hinz, Sprecher der Fraktion.