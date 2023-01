Krefelder Innenstadt Die Stadt soll auf CDU-Antrag Hilfe nach Vandalismus leisten

„Wir wollen mit dem so genannten Vandalismustopf einen Anreiz geben, Schäden und Verunreinigungen zu beseitigen. So wollen wir die Menschen, die in Krefeld investieren, nicht nur entlasten, sondern auch motivieren, zu investieren. Nur so können wir etwas gegen die schleichende Resignation vieler Krefelder tun“, erklärte Kühn.