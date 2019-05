Kreuzung Untergath/Hauptstraße : CDU-Forderung: Kreisverkehr auf Unfall-Kreuzung

Krefeld An der Kreuzung Untergath/Hauptstraße haben sich allein im vergangenen Jahr 21 Unfälle ereignet.

Er fordert die Verwaltung in seiner Anfrage nun auf, zu prüfen, ob die Kreuzung Untergath / Hauptstraße ebenfalls Kreisverkehr werden könnte. Er sagt: „Bisherige Maßnahmen zur Reduzierung der Gefährlichkeit haben nicht geholfen.“ Forkel weist in dem Zusammenhang erneut auf die umstrittene Werbetafel hin, die an dieser Kreuzung steht. Wie berichtet, hatte die Bezirksregierung die Stadt Krefeld aufgefordert, die Tafel abzubauen, weil die Baugenehmigung rechtswidrig sei. Die Krefelder Verwaltung hat nach eigenen Angaben eine „andere Rechtsauffassung“ und klagt nun gegen die Weisung. Die Krefelder Polizei hatte den Werbetafel-Standort ebenfalls von Beginn an kritisiert und auf die Gefährlichkeit der Kreuzung hingewiesen. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte seinerzeit den Mitgliedern der Bezirksvertretung zugesagt, die Tafel werde abgebaut, wenn sich an der Kreuzung signifikant mehr Unfälle ereignen würden. Zum Vergleich: Im Vorjahr, also 2017, ereigneten sich an dieser Kreuzung 17 Unfälle. Die Steigerung zu 2018 beträgt also rund 24 Prozent.