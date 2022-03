Müll und Graffiti in Krefeld : CDU fordert mehr Sauberkeit auf der Promenade

Müll und Graffiti in Krefeld

Ratsfrau Ingeborg Müllers, Thilo Forkel, Sprecher der CDU in der Bezirksvertretung Oppum-Linn, und Timo Kühn, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, (v.l.) sind über den aktuellen Zustand der Promenade verärgert. Foto: CDU

Krefeld Die Verwaltung lasse eine Millionen-Investition bereits nach kürzester Zeit verkommen, kritisiert Ratsherr Timo Kühn, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Die CDU-Ratsfraktion kritisiert die Pflege und die Reinigung der Promenade. „Schon seit Wochen sehen wir überall Müll und vor allem Graffiti an jeder Ecke. Wir erwarten hier vom Kommunalbetrieb und der Stadtreinigung mehr Initiative. Die Promenade wurde und wird für Millionen gebaut, aber bereits nach kürzester Zeit lässt die Verwaltung das Areal verkommen. So darf man mit Vermögen der Stadt nicht umgehen.“, kritisiert Timo Kühn, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Die Christdemokraten hatte schon im vergangenen Jahr einen Antrag im zuständigen Ausschuss für Ordnung und Sicherheit gestellt, dass die Promenade besser gereinigt wird. „Insbesondere SPD und Grüne lehnten das ab. Uns wurde erklärt, das sei doch laufendes Geschäft der Verwaltung. Wenn so viel Dreck, Unrat und Graffiti-Schmierereien das laufende Geschäft der Verwaltung sein sollen, dann fragt man sich schon, ob SPD und Grüne mit den gleichen offenen Augen durch Krefeld gehen“, kritisiert Thilo Forkel, Sprecher der CDU in der Bezirksvertretung Oppum-Linn. Auch wenn die Promenade nur in Abschnitten fertig ist, und eine Fertigstellung noch viele Jahre dauern wird, muss aus Sicht der Christdemokraten mehr Einsatz gezeigt werden.