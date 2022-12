Sicherheit in Krefeld CDU fordert klaren Arbeitsauftrag für den KOD

Die Vorstellungen von OB Frank Meyer und Dezernent Ulrich Cyprian, die am vergangenen Freitag präsentiert wurden, gehen der CDU-Fraktion weiterhin nicht weit genug. Daher wird die CDU auch einen Antrag für die heutige Ausschusssitzung und den morgigen Rat stellen. „Für uns fehlen weiterhin zentrale Punkte, wie beispielsweise ein klarer Arbeitsauftrag des Kommunalen Ordnungsdienstes. So bleibt wie bei Handeln und Helfen wieder ein Beigeschmack, dass wir zu wenig tun, um die Situation in der Innenstadt wirklich zu verändern. Alleine die 50 Mitarbeiter beim KOD lassen hoffen, dass etwas mehr als vorher passiert“, so Kühn.