Antrag im Ausschuss : CDU fordert „freie Fahrt“ vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Die Stadt soll unter anderem versenkbare Poller einbauen, die eine Durchfahrt vorm KWM ermöglichen.

Die CDU will bei der Verkehrsführung vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum endlich „Nägel mit Köpfen“ machen: „Wir fordern freie Fahrt vor dem KWM“, sagt Ratsherr Manfred Läckes, CDU-Sprecher im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität. Seine Fraktion will einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Mobilität am 7. Mai stellen.