Verkehrssicherheit in Krefeld Traar : „Traarer Brote“: CDU fordert versprochene Sanierung ein

Krefeld Vor einem Jahr forderten Bürgerverein und Bezirksvertreter, dass die Betonklötze saniert werden. Die Stadt sagte Hilfe zu, passiert ist bislang nichts. Die CDU forder nun Bewegung.

Bereits vor einem Jahr forderte der Bürgerverein Traar, dass die so genannten „Traarer Brote“, die Betonklötze zwischen Fahrbahn und Radweg entlang der Kurve an der Moerser Landstraße zwischen Maria-Sohmann und Rather Straße erneuert werden sollen. Die Interessenvertreter der Traarer kritisierten, dass die Klötze zwar grundsätzlich eine gute Einrichtung wären, aber nach über 30 Jahren eine Erneuerung dringend anzeigt sei. „Sie sind heute in einem schlechten Zustand. Viele bröckeln, sind verschoben worden und so weiter. Damit werden sie eher zur Gefahr. Außerdem sehen sie natürlich unschön aus“, sagte der zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Walter Kienen schon vor Jahresfrist gegenüber der Rheinischen Post.