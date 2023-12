Volllaufende Keller nach wochenlangen Regenfällen Grundwasserdrama im Nordbezirk – CDU fordert Einschaltung der Pumpen

Als CDU-Sprecher in der Bezirksvertretung Nord fordert CDU-Ratsherr Peter Vermeulen Oberbürgermeister Frank Meyer auf, die ehemaligen LEG-Pumpen bis auf Weiteres wieder laufen zu lassen. „Damit soll der erhöhte Grundwasserpegel vermindert werden, der noch zusätzlich durch die vielen Regenfälle in der letzten Zeit gestiegen ist“, mahnt Vermeulen. Hintergrund: Im Nordbezirk laufen nach den wochenlangen Regenfällen wegen des gestiegenen Grundwasserspiegels Dutzende Keller voll; die Leute kämpfen bis zur Erschöpfung gegen das Wasser in ihrem Haus; die IG Trockene Keller im Nordbezirk hat bereits zwei Hilferufe an die Stadt mit der Bitte gesendet, die Pumpen wenigstens kurz Zeit wieder einzuschalten, um die Häuser zu entlasten – vergeblich (wir berichteten).