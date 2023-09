Stellschrauben in Krefeld nutzen CDU drängt Stadt zu mehr Wirtschaftsfreundlichkeit

Die wirtschaftliche Entwicklung in Krefeld und in ganz Deutschland bereitet den Christdemokraten in der Stadt Sorgen. Sie sehen aber auch Stellschrauben vor Ort, die für eine Verbesserung der Lage zu nutzen wären. „Wir wollen schnellere Prozesse und mehr Service-Gedanken für die Krefelder Wirtschaft. Die Stadt ist gefordert, eine gute Infrastruktur bereitzustellen. Auch müssen Prozesse wie bei Genehmigungen oder Stelleneinrichtungen verbessert werden", erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gero Hattstein, am gestrigen Montag.