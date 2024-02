Leerstand gefährdet wertvolles Denkmal CDU drängt auf Verkauf des Stadthauses

Das sehen offenbar auch die Krefelder Christdemokraten so. Deren planungspolitischer Sprecher Peter Vermeulen möchte deshalb Auskünfte zum Verfahren in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und Liegenschaften am 5. März erhalten. Egal, ob im öffentlichen oder nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. Wie ist der Stand der Verkaufsbemühungen des Stadthauses an die Renaissance AG, und gibt es Verhandlungen mit weiteren Bewerbern aus dem damaligen Ausschreibungsverfahrens, lauten die Fragen der CDU. „Wir haben für die kommende Sitzung des zuständigen Ausschusses kurzfristig noch eine Anfrage gestellt, wie es um den Verkauf des Stadthauses steht. Seit Monaten hören wir nichts Neues. Dabei gab es viele vollmundige Ankündigungen der Stadt, dass alles in trockenen Tüchern sei. Selbst Einladungen zur Eröffnung Ende 2024 soll Oberbürgermeister Frank Meyer schon verteilt haben“, berichtete die CDU.