Verschobene Finanzplanung in Krefeld CDU-Chefin Oellers liest Oberbürgermeister die Leviten

Eine Reihe von Fehleinschätzungen und Versäumnissen hält die neue CDU-Fraktionsvorsitzende Britta Oellers in Anbetracht der finanziellen Lage der Stadt Krefeld dem verantwortlichen Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) vor. Der Verwaltungschef hätte die Zeichen der Zeit schon längst erkennen und für eine nachhaltige Finanzplanung der Stadt sorgen müssen. Statt in den zurückliegenden Jahren mit sprudelnden Steuereinnahmen und Landeszuweisungen die richtigen Weichen zu stellen, habe Meyer den Verwaltungsapparat mit unzähligen Stabsstellen aufgebläht, betonte sie am gestrigen Donnerstag. Die Verschiebung der Einbringung des Entwurfs für den Haushalt 2024 sei deshalb ist richtig, sagte Oellers. „Aus unserer Sicht war dies jedoch vorhersehbar. Denn genau vor diesen sich länger abzeichnenden Risiken hatte Philibert Reuters als CDU-Fraktionsvorsitzender in seiner letzten Haushaltsrede deutlich gewarnt. Dies hat er in beinahe jeder Sitzung zu unterschiedlichen Finanzthemen auch wiederholt“, betonte die Landtagsabgeordnete und Krefelder Fraktionsvorsitzende Britta Oellers. Meyer verschweige bei seiner Ankündigung, den Haushaltsentwurf 2024 erst später vorlegen zu wollen, dass die Stadt derzeit ihre geplanten Ausgaben längst nicht mehr im Griff habe. Beispielsweise habe der „enorme Aufwuchs von Stabsstellen für einen enormen Kostenanstieg gesorgt“. Diese belasteten den Haushalt dauerhaft. „Hinzu kommen Projekte, die eigentlich nicht notwendig sind. Oder auch teure Anmietungen neuer Verwaltungsstandorte, die Millionen kosten“, berichtete Oellers. Die CDU erwarte, dass die Stadtverwaltung insgesamt Vorschläge zur Reduzierung von Kosten mache. Auch ein Moratorium, also Stopp neuer Kosten, sei für die CDU denkbar.