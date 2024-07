Machtkampf in der Krefelder CDU Marc Blondin weist Rücktrittsforderung zurück

Im Machtkampf um die Führung der Christdemokraten in Krefeld meldet sich nun der angegriffene Kreisvorsitzende Marc Blondin erneut zu Wort und reagiert damit auf einen Brief des Chefs der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Peter Vermeulen. Dieser hatte Blondin in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, zum Rücktritt aufgefordert und von zahlreichen Vorwürfen innerhalb der Partei gegen ihren hiesigen Chef gesprochen.