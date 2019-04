Bezirksvertretung Mitte: CDU fragt: Soll ein Tunnel unter der St.-Anton-Straße verlaufen?

Krefeld Am 11. April tagt die Bezirksvertretung Mitte. Die CDU-Fraktion hat zur anstehenden Sitzung einige Anfragen an die Stadtverwaltung gestellt.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte stellt zwei Anfragen an die Verwaltung, die sie in der Sitzung am Donnerstag, 11. April, beantwortet haben möchte. Darin geht es unter anderem um die geplante Quartiersgarage unter dem Neubau an der Hofstraße. Auf dem gut 8200 Quadratmeter großen Gelände soll wie berichtet ein „Haus der Bildung“ entstehen, in dem Grundschule (Mosaikschule), Kindergarten und Turnhalle vereint werden. Die Stellplätze unter diesem Komplex sind für Mitarbeiter und Anwohner des Wohngebietes gedacht. Die CDU-Politiker interessiert nun, in welcher Höhe die Mieten für diese Stellplätze liegen werden.