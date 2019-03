Aus den Parteien: CDU Mitte: Carla Stomps weiter Vorsitzende

Stadtmitte Bei ihrer Mitgliederversammlung hat die CDU Mitte ihre bisherige Vorsitzende Carla Stomps ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Stomps steht seit dem vergangenen Jahr an der Spitze des Stadtbezirksverbandes.

Als Stellvertreter wurde Thilo Zickler wiedergewählt, neu in dieses Amt rückt Maurice Lischka auf. Zum neuen Mitgliederbeauftragten wurde Marius Schmidt bestellt. Darüber hinaus gehören dem Vorstand als Beisitzer Roland Boosen, Wolfgang Bosch, Ulrich Kaltenmeier, Achim Kesseler, Eva Kesseler, Lothar Kukla, Franz-Josef Peine, Elisabeth Stöcker-Mockenhaupt, Andreas Stomps und Kari Vosseberg an. Komplettiert wird die Führungsriege durch die Ratsfrauen Karin Meincke, Stefanie Neukirchner und Simone Roemer. Andreas Stomps, Leiter der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung für Flüchtlinge in Orsoy, referierte über „Verschiedene Formen der Unterbringung von Geflüchteten.