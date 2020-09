Caritas Krefeld hat 1250 hauptamtliche Mitarbeiter : Krefelds Caritas-Chef Liegener geht Ende des Jahres in den Ruhestand

Krefelds Caritas-Chef Liegener geht Ende des Jahres in den Ruhestand

Ende des Jahres gibt Caritas-Chef Hans-Georg Liegener (l.) seine Verantwortung weiter an Delk Bagusat und Nina Dentges-Kapur. Foto: Caritas/caritas

Krefeld In einem Auswahlverfahren setzte sich Nina Dentges-Kapur gegen 29 Bewerber durch. Die Aufsichtsgremien wählten sie zur Vorständin und Geschäftsführerin.

Im August 2000 hatte Hans-Georg Liegener von Ernst Ludwig Giesen die Geschäftsführung des Caritasverbandes für die Region Krefeld e.V. übernommen. Vorher leitete er elf Jahre die Regionalstelle der Kirche im Bistum Aachen für die Region Krefeld am Dionysiusplatz. Seit vielen Jahren engagiert sich Liegener auch überregional für die Caritas und ist Mitglied in verschiedenen Caritas-Gremien auf Bundes- und Landesebene. Heute gehören zur Caritas für Krefeld und Meerbusch 37 Einrichtungen mit rund 1250 hauptamtlichen sowie rund 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Caritasverband und die Krefelder Caritasheime gemeinnützige GmbH erreichten gemeinsam im vergangenen einen Jahresumsatz von rund 53 Millionen Euro.

Nina Dentges-Kapur ist seit zehn Jahren bei der Caritas für Krefeld und Meerbusch tätig. Die gebürtige Krefelderin ging nach ihrem BWL-Studium in Aachen zunächst zur Lufthansa und arbeitete mit an einem IT-Pilotprojekt zur Internet-Nutzung. Von 2004 bis 2010 war sie Assistentin der Geschäftsführung eines IT-Dienstleisters im Bereich Projektmanagement, Marketing und Vertrieb. Im August 2010 begann Dentges-Kapur als Controllerin beim Caritasverband für die Region Krefeld und ist seit 2018 Referentin des Vorstands und der Geschäftsführung mit besonderen Vollmachten. In einem Auswahlverfahren setzte sich Nina Dentges-Kapur gegen 29 andere Bewerber durch. Die Aufsichtsgremien der Caritas für Krefeld und Meerbusch wählten sie zur Vorständin und Geschäftsführerin ab 1. Januar 2021.