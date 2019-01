Januar 2019: Caritas aktualisiert Testbogen zur Grundsicherung

Krefeld Trotz der Anhebung der Regelsätze fordert Diözesancaritasdirektor Burkard Schröders höhere Leistungen.

Trotz der Anhebung der Regelsätze fordert die Caritas höhere Leistungen. Die Leistungen müssten deutlich höher liegen. So ist für Strom bei einer alleinstehenden Person lediglich ein Betrag von 35,79 Euro in der Regelleistung vorgesehen. „Energiearmut und Energieschulden bei Empfängern von Grundsicherung für Arbeitssuchende sind vorprogrammiert. Die höheren Energiekosten müssen an anderen Haushaltspositionen mühevoll eingespart werden“, sagt Diözesancaritasdirektor Burkard Schröders. Gerade im Hinblick auf die rasanten Entwicklungen in der Digitalisierung sei die Versorgung mit Energie lebensnotwendig. Menschen, die von Grundsicherung lebten, dürften dabei nicht ausgegrenzt werden. Der Caritasverband für das Bistum Aachen hat seinen Testbogen mit den aktuellen Regelleistungen überarbeitet. Er dient allen Interessierten dazu, sich einen ersten Überblick über Leistungen und Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende bzw. Sozialhilfe zu verschaffen. Er ist abrufbar unter: www.caritas-ac.de/testbogen. Weitere Auskünfte zum Thema „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ und zum Testbogen gibt Roman Schlag,