Unternehmen aus Krefeld : Cargill spendet 27.000 Euro für die Krefelder Tafel

Hansgeorg Rehbein ist Vorsitzender der Krefelder Tafel. Foto: Wolfgang Merkel

Krefeld Der Krefelder Werkleiter Arnim Biskup und Team liefern als Partner seit 20 Jahren täglich 80 warme Mahlzeiten aus der Betriebsküche.

Die Firma Cargill als Stärke- und Süßungsmittelproduzent für die Lebensmittel- und technische Industrie am Rheinhafen zeigt seit Jahrzehnten soziales Engagement in Krefeld. Sie verbindet eine bereits lange währende Partnerschaft mit der Krefelder Tafel, die sich um Menschen kümmert, die den Euro zweimal umdrehen müssen, ehe sie ihn ausgeben können. Und so habe Cargill auch den dringenden Bedarf gesehen, den die Krefelder Tafel zur Zeit hat, erklärte deren Vorsitzender Hansgeorg Rehbein.

Die Tafel erhalte derzeit weniger gespendete Lebensmittel durch den Einzelhandel und auch die Geldspenden seien zurück gegangen. Die Zahl der Menschen, die aktuell auf die Leistungen der Tafel zurückgreifen, habe sich durch den Krieg in der Ukraine allerdings erhöht. Die Spende von Cargill über 27.000 Euro komme vielen bedürftigen Menschen in Krefeld zugute, so Rehbein. Cargill beliefere seit mehr als 20 Jahren die Tafel in Krefeld mit mehr als 80 warmen Mahlzeiten pro Woche aus dem Betriebsrestaurant.

Der Besuch des Werkleiters und Geschäftsführers der Cargill Deutschland GmbH in Krefeld, Arnim Biskup, und der Mitarbeitenden der Freiwilligengruppe von Cargill in der Einrichtung der Tafel habe daher für große Freude gesorgt. „Wir sind Cargil sehr dankbar für diese Spende, die es uns ermöglicht, eine gleichbleibende Unterstützung für die steigende Zahl der bedüftigen Menschen bieten zu können“, sagte Rehbein.

„Ich bin überaus beeindruckt von so viel ehrenamtlichem und aktivem Engagement der Mitarbeitenden der Krefelder Tafel, die damit den bedürftigen Menschen in Krefeld so viel notwendige Unterstützung geben. Cargill ist es sehr wichtig, diese Arbeit zu unterstützen und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen“, betonte Biskup.

