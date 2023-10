Klassikkonzert in Uerdingen Klärwerk als Kathedrale für Bach-Musik

Geistliche Musik in einer Industrieruine? Das ist für Scholz kein Gegensatz. „Das Alte Klärwerk in Uerdingen ist ein Jugendstiljuwel, das bis vor einigen Jahren zu den lost places, den verlassenen, verlorenen Orten, gehörte und jetzt nach und nach saniert und zu einem Museum ausgebaut werden soll. Anders als die ursprüngliche Funktion vermuten lässt, vermittelt der Bau großartige Baukunst und ist in seinem Anspruch und in seiner Raumwirkung einer Kathedrale durchaus sehr nahe“, sagt er.