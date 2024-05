Weltgrößte Druckmaschinen-Messe in Düsseldorf Schub für Canon bei der Drupa

Es ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Krefeld: Nach neun Jahren Abstinenz wird von der Drupa, der weltgrößte Messe für Maschinen im Bereich „Druck und Papier“ in Düsseldorf, ein weltweiter Schub für die ganze Branche ausgehen. Davon wird auch Canon profitieren, dessen Deutschlandzentrale mit rund 500 Mitarbeitern in Krefeld residiert. Die Drupa, die vom 28. Mai bis zum 7. Juni dauert, erlaubt faszinierende Einblicke in die Welt des Drucks, die bei Weitem mehr ist als mit Text bedrucktes Papier: „Stellen Sie sich einmal die Welt ohne Bedrucktes vor“, sagt eine Canon-Sprecherin im RP-Gespräch. Auch in dieser Branche ist die Digitalisierung des Drucks ein Wachstumsmarkt: Die Maschinen können immer raffinierter und spezialisierter drucken, was wiederum in Produktion und Marketing neue Welten erschließt.