Deutschland GmbH in Krefeld Canon hat eine neue Chefin für Kommunikation

Die in Krefeld ansässige Canon Deutschland GmbH hat eine neue Kommunikationschefin. Silke Fredrich ist neue Director Corporate & Marketing Communications. Mit ihrer umfangreichen Expertise werde sie in der Unternehmenskommunikation neue Impulse setzen und die Positionierung von Canon wirksam vorantreiben, erklärte Canon. Die promovierte Journalistin blicke auf eine 20-jährige Expertise im Print- und Onlinejournalismus zurück, zuletzt in der Funktion als Chefredakteurin Online der Wirtschaft-Woche. In den vergangenen fünf Jahren sei Fredrich schon in der Unternehmenskommunikation tätig gewesen: zunächst bei Innogy und anschließend in der E.ON-Netzgesellschaft Westenergie. Kommunikation sei der „Pacemaker“ eines jeden Unternehmens, jeder Marke, jeder Persönlichkeit, erklärte Rainer Führes, Geschäftsführer und CEO der Canon Deutschland GmbH. „In Silke Fredrich haben wir eben diese Persönlichkeit gefunden, die mit ihrer Inspiration neue Impulse setzen wird. Ich bin sehr glücklich, dass wir sie für unser Unternehmen gewinnen konnten.“ Der Verantwortungsbereich Corporate & Marketing Communications umfasse bei Canon Deutschland die externe und die interne Kommunikation, Social Media, Messe-Kommunikation, Events & Sponsoring sowie Web Presence und Employer Branding. „Für eine so vielfach und im wahrsten Wortsinn ausgezeichnete Marke wie Canon die Kommunikation gestalten zu dürfen, ist eine großartige Aufgabe“, sagte Fredrich.