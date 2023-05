Wirtschaft in Krefeld Canon entwickelt erstes klimaneutrales Großformatpapier

Die Canon Deutschland GmbH ist einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Krefeld: Von knapp 1400 Mitarbeitern sind die Hälfte in Fichtenhain beschäftigt. Das Unternehmen stellte am Montag die ersten von der Holzernte bis zur Anlieferung beim Kunden klimaneutralen technischen Großformatpapiere für die Architektur-, Ingenieur-, Bau- und Fertigungsindustrie vor. Die Markenbezeichnungen lauten Red Label Zero und Recycled White Zero. Sie seien zertifiziert und zu 100 Prozent klimaneutral, informierte ein Sprecher. Dies bringe Canon seinen ambitionierten Nachhaltigkeitszielen erneut näher. Bis zum Jahr 2050 solle die CO 2 -Emission aller Geschäftsaktivitäten auf Null gesenkt sein. Über die neue Zertifizierung hinaus seien Red Label Zero und Recycled White Zero auch mit dem EU Ecolabel zertifiziert. Das bedeute, dass diese Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus von unabhängiger Seite geprüft geringe Umweltauswirkungen hätten, berichtete der Sprecher.