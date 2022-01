Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in Krefeld : Canon Deutschland veräußert Cognitas GmbH

Krefeld Die Gesellschaft ist eine der größten Beratungs- und Dienstleister für technische Dokumentation. Sie wurde an das finnische Unternehmen Etteplan Oyj veräußert.

„Mein Dank gilt den Mitarbeitern der cognitas, die in den letzten sieben Jahren ein wertvoller Bestandteil unseres Unternehmens waren. In dieser Zeit haben sie das Geschäft der cognitas ausgezeichnet entwickelt und konnten durch stetiges, profitables Wachstum überzeugen. Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wurde untermauert durch einen deutlichen Ausbau des digitalen Produktportfolios ‒ wodurch nicht nur die Bindung zu Bestandskunden gestärkt, sondern auch viele Neukunden gewonnen werden konnten. Wir freuen uns, dass wir mit der nun getroffenen Vereinbarung der cognitas GmbH die ideale Plattform eröffnen können, ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und als wesentlicher Bestandteil Etteplans deren strategische Expansions- und Wachstumsstrategie in Deutschland voranzutreiben“, so Rainer Führes, Geschäftsführer & CEO der Canon Deutschland GmbH.

Auch der neue Eigentümer sieht mit dem Kauf die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt: „Die Akquisition steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Etteplan, da sie unsere Expertise wunderbar ergänzt und unsere internationale Präsenz erhöht. Mit der Übernahme werden wir zu einem führenden Unternehmen in der technischen Dokumentation in Deutschland und stärken außerdem unsere Position in Europa. Wir danken Canon dafür, dass sie cognitas während ihrer Eigentümerschaft so gut entwickelt haben und freuen uns, fast 200 neue Expertinnen und Experten für Etteplan zu gewinnen“, erklärt Juha Näkki, President & CEO von Etteplan. Nach der Übernahme ist Etteplan in 16 verschiedenen Städten in Deutschland tätig und beschäftigt dort über 400 technische Experten, davon knapp 250 im Bereich der Technischen Dokumentation. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.