Berühmter Sohn der Stadt Krefeld Campendonk schickt Kunst und Liebe mit der Post

Der Expressionist Heinrich Campendonk war das jüngste Mitglied der Künstlergruppe Blaue Reiter um Franz Marc, August Macke und Wassily Kandinsky. Das in Krefeld geborene und von den Nationalsozialisten geächtete Malertalent wäre im kommenden November 135 Jahre alt geworden. Seine Kunst galt als entartet. Seinen Posten als Professor der Kunstakademie Düsseldorf musste er aufgeben. Mit Kollegen wie Ewald Mataré, Heinrich Nauen, dem Fabrikanten Fritz Steinert und kunstinteressierten Pfarrern schloss er sich den so genannten Kerzianer an, die sich in der Wohnung des Publizisten Wernher Witthaus im Schloss Meer im benachbarten Büderich – heute Meerbusch – zum geselligen Austausch trafen, der stets mit dem Singen von „Die Gedanken sind frei“ endetet.