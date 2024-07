Nach Personalengpässen Café Südlicht in Krefeld öffnet wieder

Nun soll es weitergehen: An diesem Samstag, 20. Juli, öffnet das Café Südlicht erstmals wieder. „Wir haben unsere vorhandenen Kräfte und zur Verfügung stehende Mitarbeitende so reaktivieren können, dass wir in den nächsten Monaten wieder Kaffee und Kuchen – und eine gastfreundliche Atmosphäre – anbieten können“, teilten die Organisatoren mit. Jedoch geht es zunächst nur mit einem eingeschränkten Angebot weiter, das Café öffnet künftig nur samstags und sonntags jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.