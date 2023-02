Premiere in der Seidenstadt „Cabaret“ glänzt im Krefelder Stadttheater

Die Songs in diesem Musical (Musik John Kander), das 1966 am Broadway zuerst aufgeführt wurde, sind eigentlich so bekannt, dass man sie im Stillen mitsingt und auf dem Nachhauseweg noch mal laut. „Willkommen, Bienvenue“ oder „Money, Money“ als Tanz um das goldene Kalb oder „If You could see her through my eyes“ oder, oder, oder.