Sperrung zwischen Düsseldorf und Krefeld Busse statt Bahnen auf den Linien U70 und U76

Aufgrund einer Sperrung zwischen den Haltestellen „Düsseldorf Lörick“ und „Krefeld Dießem“ fahren von Donnerstag, 4. April, 4 Uhr, bis Montag, 8. April, 4 Uhr, Busse statt Bahnen auf den Linien U70 und U76. Wie die Rheinbahn mitteilt, enden die Bahnen aus Düsseldorf kommend bereits an der Haltestelle „Lörick“, wenden und fahren wieder zurück. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen „Lörick“ und „Krefeld Rheinstraße“ (die Strecke zwischen „Dießem“ und „Rheinstraße“ ist bereits gesperrt) sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Nähe der Stadtbahn. Verlegt werden unter anderem diese Haltestellen in beiden Richtungen: „Krefeld Fischeln“ an die Haltestelle „Fischeln Friedhof“ der Straßenbahnlinie 041, „Königshof“ an die Haltestelle „Niederbruch“ der Buslinie 052 und die Haltestelle „Krefeld Hauptbahnhof“ in Richtung Düsseldorf auf die Voltastraße. Dadurch, dass Busse statt Bahnen im Einsatz sind, kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen.