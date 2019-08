Krefeld : Buskarten stempeln: Gefahr für Senioren

Krefeld Christel Maas ist 95 und auf ihren Rollator angewiesen. Wenn sie mit dem Bus fährt, wird es für sie kritisch: Sie muss hinten einsteigen, aber vorne ihr Ticket abstempeln. Beim Anfahren ist sie schon mehrfach gefallen.

Mit einem freundlichen Lächeln sitzt Christel Maas an ihrem Wohnzimmertisch. Ihr Alter sieht man der Seniorin wahrlich nicht an. Und doch sind die Jahre für sie spürbar. Die Traarerin steht unmittelbar vor ihrem 95. Geburtstag. „Ich bin noch gut zu Fuß. Aber ohne Rollator sind längere Strecken für mich nicht zu bewältigen. Ich kann auch nicht verstehen, dass so viele Senioren sich weigern, so ein Gerät zu nutzen. Für mich ist es ein Geschenk des Himmels und hat mir meine Mobilität bis heute bewahrt“, erzählt die alte Dame.

Doch der Rollator, den sie in so hohen Tönen preist, stellt für sie auch in einer speziellen Situation ein Problem dar: „Wenn ich mit dem Bus fahre, dann kann ich nur in der Mitte einsteigen. Vorn, beim Fahrer, komme ich mit dem Gerät nicht durch“, erzählt Maas. Was normalerweise kein Problem wäre, ist in einer Hinsicht sogar gefährlich. „Vor einigen Jahren begannen die SWK, die Stempelautomaten für Tickets an den hinteren Eingängen abzubauen. Darum muss ich jetzt immer zum Fahrer vorlaufen, um meine Karte zu stempeln. Wenn der Bus dann spät dran ist und der Fahrer nicht wartet, dann ist es sehr schwierig für mich, das Gleichgewicht zu halten“, berichtet die Rentnerin, die in früheren Jahren als Textildesignerin arbeitete.