Bilanz von Krefeld Business : Krefeld braucht neue Gewerbeflächen

Hatten Gutes zu vermelden: Wirtschaftsdezernent Eckart Preen (l.) und Oberbürgermeister Frank Meyer bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2021 von Krefeld Business. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld Die Bemühungen des Netzwerks Krefeld Business, in der Stadt neue Wirtschaftsbetriebe anzusiedeln, fruchten. Jetzt gibt es eine Scheckkarte für neu zugezogene Arbeitnehmer, mit denen sie Kultur und Sport genießen können.

Krefeld Business, ein Zusammenschluss aus dem Dezernat Wirtschaftsförderung, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der Grundstücksgesellschaft, zieht auch nach dem Jahr 2021 eine positive Bilanz. Trotz der weiter anhaltenden Pandemiebedingungen liegt der Flächenabsatz mit 28.315 Quadratmetern verkaufter Gewerbeflächen im langjährigen Mittel. „Die verkaufte Fläche ist dabei nur ein Kriterium. Uns ist vor allem wichtig, dass die Flächen auch positiv für die Stadtgesellschaft sind. Darum stehen vor allem Arbeitsplätze im Fokus. Aber auch über die gezahlte Gewerbesteuer Straßen, Schulen oder Kitas bauen zu können ist, natürlich wichtig“, sagt Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer.

Eckart Preen füllt den Bereich der Arbeitsplätze gleich mit konkreten Zahlen. „Unser Ziel ist ein Wert von 40 Arbeitsplätzen je Hektar verkaufter Fläche. Das haben wir aktuell erreicht. In Fichtenhain liegt die Quote derzeit bei 65 Plätzen je Hektar“, erläutert er.

Info Zentrale Anlaufstelle für Glasfaser geplant Um die Verbreitung von Glasfaseranschlüssen und damit schnellem Internet in Krefeld künftig fördern zu können, startet die Stadt in Kürze mit der Internetseite Gigabit.krefeld. Hier sollen zentral und vor allem unternehmensunabhängig sowohl Informationen zu den Anschlüssen grundsätzlich wie auch zu aktuellen Nachfragebündelungen angeboten werden. Bislang war es schwierig, hier Position zu beziehen, da die Initiativen am Ende von privatwirtschaftlichen Unternehmen vorgenommen wurden und die Stadt mit einem Engagement Werbung für diese gemacht habe. Dem soll nun eine neue Struktur entgegengesetzt werden, die die Bindung vom jeweiligen Unternehmen löst.

Allerdings gehen der Stadt langsam aber sicher Flächen aus, die noch zu vergeben wären. „Aktuell haben wir noch rund 20 Hektar. Diese Zahl soll aber unter anderem durch das Gewerbegebiet Uerdingen Nord 2, südlich des Elfrather Sees, deutlich erhöht werden. Hier werden wir etwa ab 2025 weitere zwölf bis 15 Hektar haben“, sagt Preen. Dazu kommt ein Programm, in dem überall in der Stadt Brachflächen reaktiviert werden sollen. „Eine genaue Flächenangabe können und wollen wir hier noch nicht machen. Wir sind gerade in der Ermittlung der Möglichkeiten und werden hier zeitnah berichten“, erläutert er.

Für die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung sei aber auch besonders wichtig, die Mitarbeiter von Unternehmen, die nach Krefeld umsiedeln möchten, zu überzeugen. „Für einige Menschen bedeutet das fraglos einen längeren Arbeitsweg. Für manche sogar einen Umzug. Hinsichtlich des Fachkräftemangels ist es darum für Unternehmen elementar, dass die Angestellten dazu bereit sind“, sagt Preen. Darum bietet die Stadt nun die „Welcomecard Krefeld an“. Dabei handelt es sich um eine personalisierte Scheckkarte, mit der der Inhaber ein Jahr lang viele Vergünstigungen in der Stadt in Anspruch nehmen kann. Diese reichen von freier Fahrt im ÖPNV über freien Eintritt im Zoo oder den Museen bis hin zu drei kostenlosen Spielbesuchen bei den Krefeld Pinguinen.

„Auf den ersten Blick sind das natürlich Kosten. Aber diese sind ja nur kalkulatorisch, denn die Besuche fänden im Normalfall ohne dieses Programm ersatzlos nicht statt. Außerdem geht man beispielsweise in den Zoo normalerweise nicht allein. Wenn nun Vater oder Mutter die Karte als Angestellte haben, dann aber mit der ganzen Familie in den Zoo oder das Theater gehen, dann sind das eben zwei, drei Eintritte, die zusätzlich gezahlt werden. Damit gewinnen alle: Unternehmen und Mitarbeiter, aber auch die Anbieter“, sagt Meyer, der als Kulturdezernent „hier fraglos am spendabelsten war“, wie er augenzwinkernd sagt.

Ernsthaft setzt er aber hinzu: Dass eben auch die Anbieter profitieren zeigt ja die Tatsache, dass beispielsweise die Pinguine als Wirtschaftsunternehmen dabei sind. Es geht um Begleiter, die eben Tickets kaufen, die sonst nicht verkauft würden, aber natürlich auch um Kundenbindung“, ist Meyer überzeugt.

Die Karte wird allen Unternehmen angeboten, die zuvor außerhalb Krefelds saßen und nun in die Stadt hinüber wechseln, sowie mindestens fünf Mitarbeiter haben. „Wir reden hier in der Vergangenheit von dreistelligen Zahlen an Mitarbeitern pro Jahr, die eine Berechtigung hätten“, sagt Preen.