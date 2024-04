Neues Gastro-Angebot Burger-Kette Peter Pane eröffnet in Krefeld

Einst war das „Et Bröckske“ das Aushängeschild der Krefelder Innenstadt, ein gemütliches Gasthaus im Brauhaus-Stil, an dem man sich bereits mittags auf ein kühles Helles treffen konnte. Inzwischen erstrahlt das Traditionslokal in neuem Glanz. Entstanden sind im Erdgeschoss des historischen Gebäudes auch Räumlichkeiten, um die über 150-jährige Gastronomie-Tradition an diesem Standort fortzusetzen. Und am 16. Mai ist es soweit. Peter Pane wird zum ersten Mal Burger-Menüs im komplett sanierten, denkmalgeschützten Haus anbieten.