Gastronomie in Krefeld Peter Pane eröffnet im ehemaligen Et Bröckske

Krefeld · Ab sofort ist die Burger-Kette Peter Pane in der Krefelder Innenstadt geöffnet. Es ist die 53. Filiale in Deutschland. Was die Besucher im ehemaligen Brauhaus an der Marktstraße kulinarisch erwartet und wie das Ambiente ist, sieht man in vielen Bildern.

17.05.2024 , 16:06 Uhr

Link zur Paywall 300 geladene Gäste bei der Eröffnung von Peter Pane 23 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Heinrich Löhr