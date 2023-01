Buntes Programm zur Ranzenmesse Tipps für den richtigen Schulranzen

In weniger als sieben Monaten geht für Hunderte Krefelder Kinder die Schule los. Neben Stiften, Heften und Turnbeutel muss für die angehenden Grundschüler auch ein Schulranzen her. Viele Anbieter werben derzeit mit neuen Designs und bieten die Vorjahresware zu günstigen Preisen an. Doch nicht nur der Preis sollte ein Kriterium sein, wie Sandra Lemke, Geschäftsführerin des Fachgeschäftes Lechner und Hayn, erklärt. Wichtig ist vor allem der optimale Sitz – und da haben sich die Hersteller in den vergangenen Jahren einiges einfallen lassen.