Krefeld: Endspurt: „bunt statt blau“ läuft noch bis Ende März

Krefeld Die DAK sucht die besten Schüler-Plakate gegen Komasaufen. Im April werden die Landessieger ermittelt.

„Ich bin sehr gespannt, welch tolle Plakate Schüler aus NordrheinWestfalen zum Thema Komasaufen in diesem Jahr bei ‚bunt statt blau‘ einreichen“, sagt Klaus Overdiek, Leiter der DAK-Landesvertretung. „Es ist sehr positiv, dass so viele Schulen das Thema Alkoholprävention auf diese Weise auf den Stundenplan holen.“ Jedes Plakat, das Jugendliche selbst entwerfen, bringe im Kampf gegen das Rauschtrinken mehr als Verbote oder der erhobene Zeigefinger.

2017 kamen laut Bundesstatistik 21.721 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus, in NRW waren es 4924. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahr gilt für Overdiek: „Eine regionale Alkoholprävention bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. In der Schule erreichen wir sie am besten.“