Bundesweiter Vorlesetag Warum Vorlesen ein Geschenk ist und was Kinder gerne lesen

Es ist 19.15 Uhr. Im Schlafanzug und mit geputzten Zähnen stehen der Vierjährige und seine sechsjährige Schwester vor dem Bücherregal im Kinderzimmer und studieren das Angebot. Zwei Minuten später hallt es durch den Flur: „Mama, Vorlesezeit!“ So sieht unser Zu-Bett-Geh-Ritual aus. Ein Abend ohne Vorlesezeit – undenkbar. „Wenn Kinder regelrecht verlangen, dass man ihnen vorliest, dann hat man in den Jahren zuvor vermutlich alles richtig gemacht“, sagt Emily Carr, Sprecherin der Krefelder Grundschulen und Leiterin der Heinrichsschule in Uerdingen. Doch die Realität sieht oft anders aus: „Viele Kinder können leider immer schlechter lesen“, sagt sie. „Daher wurde in den Grundschulen auch die zusätzliche Lesezeit eingeführt.“ Die Liebe zum Buch, die weckt man jedoch zunächst durchs Vorlesen.