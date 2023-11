Krefelder Entwicklungshelfer ausgezeichnet Bundesverdienstkreuz für Papa Buba

„Wir alle zusammen haben das geschafft und diese hohe Auszeichnung erhalten“, betont der Entwicklungshelfer, der inzwischen seit mehreren Jahren von den fleißigen Mitgliedern des Vereins „Grundschule Gambia“ Hilfe bekommt, sei es durch Spendensammlungen oder durch die Abnahme von lästiger Büroarbeit. Schaut man sich an, welche Planungen in Deutschland in einem solchen Zeitraum realisiert werden, dann ist die Entstehung eines ganzen Schulzentrums samt Aufbau von Lehrinhalten, an das nach und nach auch noch ein Kindergarten und eine Krankenstation angegliedert wurden und in dem es neuerdings außerdem Ausbildungsstellen für die ehemaligen Schüler gibt, ein unglaublicher Kraftakt. Möglich ist so etwas nur, wenn jemand immens viel Herzblut, Schweiß und Zeit in ein Projekt steckt, wie es Uwe Beckers seit nunmehr zehn Jahren tut.