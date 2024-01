Bundesverdienstkreuz für Krefelderin Elli Kreul - der soziale Motor Krefelds

„Das ist schon etwas Besonderes, dass eine Obdachloseneinrichtung diese Auszeichnung erhält. Es ist ein Zeichen für die Anerkennung unserer Arbeit. Ich nehme die Ehrung zwar an, aber sie ist für uns alle, die die Emmaus-Gemeinde ausmachen. Wir sind ein Team, das die Arbeit leistet und damit Teilhabe für wohnungslose Menschen entwickelt. Für jeden Menschen ist es wichtig sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen und dafür setzen wir uns ein“, betont Kreul. Geboren in Bottrop und aufgewachsen in Nordkirchen im Münsterland machte Kreul nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Gehörloseneinrichtung in Frankreich. „Dort bin ich zum ersten Mal mit der Emmaus-Gemeinde in Kontakt gekommen“, erinnert sie sich. Der Einsatz der Menschen, die Hilfe zur Selbsthilfe leisteten, begeisterte Kreul, und sie brachte sich schon während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres mit ein. Als das Jahr herum war, fiel der Entschluss in Frankreich zu bleiben und komplett für die Emmaus-Gemeinde in den Einsatz zu gehen.