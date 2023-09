Interview mit der Bundestagspräsidentin Zum Rocken in die Kufa gefahren – was Bärbel Bas mit Krefeld verbindet

Krefeld · Die aus Duisburg stammende Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird am 1. Oktober im Seidenweberhaus beim großen Festakt zum 650-jährigen Bestehen der Stadt Krefeld die Festrede halten. Selbstbewusst und schlagfertig hat sie in Berlin an Profil gewonnen – wir wollten von ihr wissen, was sie mit Krefeld verbindet und was ihr Motorrad damit zu tun hat.

29.09.2023, 13:00 Uhr

Fuhr auch mal zum Feiern nach Krefeld, zum Beispiel in die Kufa: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die am 1. Oktober die Festrede zum Festakt anlässlich des 650-jährigen Bestehens der Stadt hält. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Es war nicht die erste Schlagzeile über sie, aber eine bemerkenswerte: Bärbel Bas hat im Bundestag für Lacher gesorgt, als sie Bundeskanzler Scholz ermahnte, künftig auch sie als Präsidentin zu begrüßen („Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie mich das nächste Mal als sitzungsleitende Präsidentin auch begrüßen, wäre ich sehr dankbar“). Scholz erwiderte schmunzelnd „Unbedingt!“ – auch dies wurde mit Lachen im Plenum quittiert. Gleichwohl hat da eine Frau gesprochen, die selbstbewusst ihren Rang im Bundestag vertrat. Keine Eitelkeit, sondern Wahrung demokratischer Etikette, die ihrerseits keine nette Dreingabe ist, sondern elementarer Ausdruck für die Anerkennung demokratischer Regeln: Das höchste Amt hat der Bundespräsident inne, an Nummer drei kommt der Kanzler.