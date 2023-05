Kesselhaus-Konzept gerät unter Druck BUND Krefeld will das Seidenweberhaus aus Klimaschutzgründen erhalten

Der Naturschutzbund BUND hat in einem Schreiben an Oberbürgermeister Frank Meyer und indirekt auch an den Rat appelliert, die Entscheidung zum Abriss des Seidenweberhauses aus Klimaschutzgründen zu überdenken. Zwischenzeitlich hätten Fragen zum Klimaschutz, zum Verbrauch von Energie und zum Ausstoß von CO 2 eine immer höhre Bedeutung erlangt. Hintergrund: Bei der Herstellung von Beton wird sehr viel CO 2 frei – der Abriss des Seidenweberhauses wäre demnach eine Verschwendung der eingesetzten Energie. „Das Seidenweberhaus“, heißt es in dem Schreiben, „hat bereits im Bau ein Vielfaches an CO 2 freigesetzt und würde wiederum enorme CO 2 -Mengen freisetzen.“ Auch die Freien Wähler bringen den Theaterplatz als favorisierten Standort für eine neue Halle ins Gespräch.