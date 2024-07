Hintergrund ist der Ukraine-Krieg Bund prüft Inrather Bunker auf Kriegstauglichkeit

Massiv, bedrohlich, hässlich: Bunker sind in Krefeld bislang vor allem als städtebauliches Problem hervorgetreten. Sind sie doch schwer umzubauen oder abzureißen oder überhaupt in ein freundliches urbanes Umfeld einzubinden. Die Vergangenheit als Kriegsbau ist nun mit Putins Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gespenstisch nahegetreten: Der Bund prüft vor jedem Verkauf eines Bunkers in seinem Eigentum, ob das Gebäude noch als Schutzraum im Kriegsfall genutzt werden kann. Diese Erfahrung machte auch die Krefelder Bau GmbH, als sie den Inrather Bunker kaufen wollte.