Ortsgruppe Krefeld fordert Richtlinien „Bauamt hat keinen Plan für Klimaschutz“

Es ist jetzt gut zwei Jahre her, dass die politische Kooperation aus SPD und Grünen in Krefeld ihre Eckdaten zum Klimaschutz vorgestellt hat: Dazu zählte unter anderem das Aufstellen von Richtlinien für die Bauleitplanung. Bekanntlich entstehen durch Hochbauten in Deutschland rund 40 Prozent aller Treibhausgase. Die Dringlichkeit steht also außer Frage.