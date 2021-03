Aus der Krefelder Politik : Sanierung der Hafendrehbrücke wird vom Bund gefördert

Krefeld Die Sanierung der Hafendrehbrücke wird finanziell vom Bund gefördert. Insgesamt gibt es 202.000 Euro aus einem Sonderförderprogramm für Denkmalschutz.

Seit geraumer Zeit bereits, so die Abgeordneten, setzten sie sich für eine Förderung der Sanierungsmaßnahmen ein. „Wir sind sehr froh, dass es nun gelungen ist, die Unterstützung der Denkmalförderung zur langfristigen Erhaltung dieses technikgeschichtlichen Denkmals nach Krefeld zu holen“, erklärte das Quartett in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Das Bauwerk ist aus ihrer Sicht noch heute Landmarke und ein Erkennungszeichen für die lange Industriegeschichte der Stadt, in der auch andere Industriebauten, wie die ebenfalls aus der Entstehungszeit des Hafens stammenden Lagerhäuser auf dem Hafenkopf oder der einzige Fabrikbau Mies van der Rohes in Europa, die Verseidag-Bauten an der Girmesgath in Krefeld, mit hohem gestalterischen Anspruch errichtet wurden.