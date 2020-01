Bis 18 Uhr geöffnet : Bummeln und shoppen am verkaufsoffenen Sonntag in der City

Alexander Werner, David Reiners vom Vorstand der Werbegemeinschaft, Michael Kreis von Sport Borgmann, und Lutz Gottschalk, unter anderem Vorstand des Marketing-Clubs, (v.l.) werben gemeinsam für den verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Um 13 Uhr startet der „Neujahrs-Empfang“ für Kunden. Nach der Brandkatastrophe im Zoo ruft die Werbegemeinschaft Geschäftsleute zur Mithilfe auf.

Tief betroffen zeigen sich die Einzelhändler in der City am Tag nach der furchtbaren Brandkatastrophe im Zoo, bei der zahlreiche Tiere verendeten und das Affenhaus komplett zerstört wurde. „Wir wollten heute eigentlich nur über das Programm des ,Neujahrs-Empfang 5. Januar 2020’ samt des verkaufsoffenen Sonntags am kommenden Wochenende berichten, doch die Ereignisse im Zoo lassen uns nicht los“, sagt Lutz Gottschalk, Vorstand des Marketing-Clubs und Mitglied im Vorstand der Werbegemeinschaft. „Es ist schon beeindruckend, wie Krefeld nach dieser Tragödie zusammensteht. Auch wir als Händler wollen unseren finanziellen Beitrag für den Zoo leisten.“

Die Werbegemeinschaft ruft alle Geschäftsleute zur Mithilfe auf. Alexander Werner von Schinke Couture an der Marktstraße setzt bereits ein erstes Zeichen: „Wir werden einen Prozentsatz des Umsatzes vom Sonntag an den Zoo spenden.“ Auch das Team von Lutz Gottschalk von Viva Optik reagiert spontan: Die Trinkgeldkasse wird an den Zoo überwiesen. Und wenn am Sonntag die Kunden in die City strömen, will Gottschalk ihnen ein zusätzliches „Geschäft“ schmackhaft machen: „Jeder Krefelder sollte jetzt Mitglied bei den Zoofreunden werden. Das kostet nur 25 Euro im Jahr und hilft unserem Zoo in jedem Fall.“

Bummeln und shoppen mit der ganzen Familie – ohne Alltagsstress ist am Sonntag in der City von 13 bis 18 Uhr möglich. Die meisten Geschäfte werden die Kunden mit einem Glas Sekt begrüßen. „Gwen Jolie wird ab 14 Uhr am Stadtmarkt bei Franken an der Königstraße zu hören sein und für Stimmung sorgen“, verspricht David Reiners, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. Alexander Werner von Schinke Couture lädt ebenfalls zum Chillen mit Musik und Getränken ein. „Wir gehen davon aus, dass in der gesamten Innenstadt auf das neue Jahr mit den Kunden angestoßen wird“, so Gottschalk. Wer zusätzlich Glückskekse liebt, sollte bei Sport Borgmann vorbeischauen. „Wir rechnen mit zahlreichen Kunden, da vor Weihnachten viele Gutscheine verkauft worden“, so Mitarbeiter Michael Kreis.