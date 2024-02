Städtebauentwicklung Krefeld-Ost – hat der Rat sein Versprechen gehalten?

Vor ziemlich genau zwei Jahren, im Februar 2022, gab der Rat – jedenfalls Befürworter des Drogenhilfezentrums (DHZ) an der Schwertstraße – den angrenzenden Vierteln ein Versprechen: die Viertel nicht nur zu pflegen, sondern städtebaulich zu entwickeln. In den Wortbeiträgen der Debatte war Garantie die Rede, sogar von einem Quantensprung. Was ist draus geworden? Der Vorsitzende des Bürgervereins Ost, Manfred Grünwald, hat nun Bilanz gezogen. „Von städtebaulicher Entwicklung kann nicht die Rede sein.“ Das DHZ liegt im Bezirk des Bürgervereins Krefeld-Ost.